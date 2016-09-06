李尚禹金素妍承認戀情 假戲真做

南韓媒體爆料，演員李尚禹及金素妍在合作拍攝MBC週末劇「家和萬事成」後發展出戀情。對此，雙方經紀公司發表正式立場，承認兩人戀情屬實。

南韓「體育朝鮮」報導，李尚禹所屬經紀公司HM娛樂與金素妍所屬經紀公司Namoo Actors方面透露，李尚禹及金素妍一同拍攝了MBC週末劇「家和萬事成」，並對彼此有好感，拍攝結束後，兩人正式開始交往，現已交往半個月左右，正處於相互瞭解、培養感情的階段，希望粉絲們能夠給予祝福。

據報導，李尚禹於2005年以獨幕劇出道，曾演過「糟糠之妻俱樂部」、「人生多美麗」、「千日的約定」、「拜託了，媽媽」等作品。

金素妍於1994年以SBS青少年電視劇「恐龍先生」出道，以電視劇「愛上女主播」受到了大眾的關注與喜愛。此後，金素妍演了電視劇「媽媽姐姐」、「食客」、「IRIS」、「檢察官公主」等多部人氣作品。她還在香港名導演徐克執導的電影「七劍」中，飾演喜歡男主角甄子丹的「朝鮮奴婢」一角。1050906

(中央社)