陸大學校徽月餅 香菇火腿榴槤入餡

我要評比

上海市各大學的「校徽月餅」陸續出爐，與傳統的蛋黃蓮蓉、豆沙、鮮肉月餅相較，今年還多了提拉米蘇、榴槤、紫薯、香菇火腿、牛肉等口味。

上海中醫藥大學推出「中秋養生特色月餅」，餅皮印有中醫太極八卦圖、校徽，並以蓮子、枸杞、核桃、陳皮等藥食兩用的原料加工入餡，兼具口味及養生。

陸媒澎湃新聞今天報導上海市各大學的自製月餅。

復旦大學今年每種口味的月餅都配上不同花紋的模具做造型，並印有復旦的校名和生日，價格也很親民。

上海交通大學今年推出中秋系列校徽月餅，新增提拉米蘇、松仁抹茶餡口味。該校醫學院餐廳9日開學，還將供應中秋時令菜品如芋艿毛豆、鴨子等。

另外，有著「吃在同濟」美譽的同濟大學中秋期間學校餐廳將推出一系列月餅。其中還有紫薯、榴槤、咖啡、黑椒牛肉等內餡。

華東政法大學除在松江校區學生餐廳推出鮮肉月餅、黑皮月餅（以可可粉和入麵團製成餅皮）等，還推出醬鴨、蔥油芋艿、鹽水煮毛豆、老鴨芋頭湯等中秋特色菜品。1050906

(中央社)