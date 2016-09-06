台東設養雞場 擬縮短和社區距離

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台東縣議會今天一讀通過「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」修正案，縮短畜牧場和社區的距離。

去年有養雞業者要在台東市新園部落附近設置養雞場，引起當地居民強烈反對，發起多次陳情抗議。為了解決紛爭，台東縣政府訂定「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」；不過，業者認為太嚴苛，向議會陳情。

台東縣政府今天在縣議會臨時會提出「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」修正草案，擬修正「不溯及既往」及「放寬與社區間距離規定」。

議員林參天反對修正案，他認為應先與地方溝通、取得共識才提案修正。但多數議員仍認為，是民間業者陳情、確有修改需要，因此通過一讀。

縣議員林琮翰、江堅壽表示，有業者已申請建照、完成養雞場房舍，卻因為自治條例公布實施而無法營運，向議會陳情，因此希望修正為「在自治條例公布生效前已取得建照或前5年農情調查有案的畜牧場」不在此限。

另外，原條例規定，新設畜牧場應距社區、部落、學校至少1000公尺遠，修正為300公尺。農業處長許瑞貴表示，農委會認為距離1000公尺規定太嚴苛、會嚴重影響畜牧產業，因此這次也提案修正為300公尺，但距離可以再調整。1050906

(中央社)