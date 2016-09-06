弘光科大新生入學 體驗校園植樹
弘光科技大學昨天及今天舉辦「新生啟航校園文化體驗活動」，特別安排「一生一樹」校園種樹，20位系所新生代表親手種下肉桂樹，象徵成為弘光新鮮人。
弘光科大代理校長蘇弘毅表示，學校相當重視學生對於永續環境的關懷，因此，連續2年安排新生種樹活動，透過親手植樹，讓學子瞭解自然生態，並理解人與動物、植物共存共榮環境的重要性。
此外，也希望學生畢業後，能再回到學校看看自己當年種下的樹及回憶當年新生入學時的模樣。
來自澳門的餐旅管理系新生黃煒祺說，在澳門不管走到何處，都可見到工人們不斷的在修繕道路，鮮少有人種植樹木，參與學校舉辦的「種樹體驗」，不僅覺得新穎、特別，更珍惜植樹的機會。1050906
(中央社)
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