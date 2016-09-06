新點子樂展 鄧振威打造LED光雕牆

兩廳院今年特地將樂展從實驗劇場移師至國家演奏廳，再度邀藝術家鄧振威為2016新點子樂展「嬉※花」操刀，也是首次純粹音樂表演場合的演奏廳，以LED光雕來裝飾整個舞台牆面。（兩廳院提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月6日

兩廳院今年特地將樂展從實驗劇場移師至國家演奏廳，再度邀藝術家鄧振威為2016新點子樂展「嬉※花」操刀，也是首次純粹音樂表演場合的演奏廳，以LED光雕來裝飾整個舞台牆面。

去年兩廳院「新點子樂展」，新銳燈光藝術家鄧振威以50盞吊置的LED燈箱、電腦程式驅動的像素圖像式流動光線，讓觀眾宛如置身於一個立體音聲的光構空間，震撼全場。

鄧振威說，「演奏廳專屬純音樂展演場地，要加入其他視覺元素非簡單事，看到它複雜卻華麗的木牆紋，索性就以巴洛克壁磚作為這次光雕裝飾的主要視覺」。

在舞台背牆上，鄧振威預計裝上50個陣列式排列的雕花裝置物，且每一個裝置物背後，藏著無數個LED燈，利用間接照明的方式，讓光打在背牆，反射出雕花的巴洛克紋路線條，暗燈時可以隱藏這些紋路，演出時又可強化戲劇張力。

9月底將在台北國家演奏廳登場的「新點子樂展」，壓軸節目「德奧經典 跨界童趣」特別請旅德鋼琴名家陳必先與科隆愛樂的獨奏家們，除了將在9月25日舉辦的正式音樂會之外，也將於演出當天下午先舉辦一場講座音樂會，以深入淺出的方式介紹音樂如何從1895年一步一步演進到2016年的樣貌。1050906

(中央社)