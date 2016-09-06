NBA》杜蘭特加持 勇士熱身賽預售票首戰1分鐘秒殺

勇士教練團對杜蘭特的防守能力有信心。(美聯社資料照)

有了杜蘭特的加持，勇士在加拿大與暴龍的首戰熱身賽預售票1分鐘就被秒殺，可見得杜蘭特的吸金能力有多強。

勇士在今年夏天成功簽下杜蘭特，組成史提芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林四大巨頭陣容，目標鎖定球季總冠軍，不但成為全聯盟第一的超強球隊，更是票房的保證。

尤其是聯盟安排10月2日勇士新球季的第一場熱身賽遠在美國本土境外的溫哥華，沒想到原定當地上午10點開始在網路上販售的預售票，卻在1分鐘內就被秒殺完畢，不少排隊等候已久的球迷看傻眼。

然而隨之而起的就是黃牛了！網路上立即出現黃牛票，球場最遠邊的票原本只需39元加幣(900元台幣)，馬上飆漲5倍來到150元加幣(台幣4500元)，更誇張的是，場邊票一路飆升到超過10萬元台幣，實在令人乍舌。

許多當地球迷對於10點01分顯示票售罄的事情感到憤怒與懷疑，並且直言太不可思議以及失望透頂了。

(中時電子報)