藍帶主廚示範3招搶救挑食大作戰
不論是大人或小朋友都可能會有挑食的困擾。IKEA今(6)日舉辦「搶救挑食大作戰」活動，邀請人氣藍帶主廚-雙爸現場示範將挑食大魔王-苦瓜、青椒、茄子，透過創意將小朋友不喜歡的食材變身為美味料理。
雙爸並分享戰勝挑食的獨家3招秘訣，首先是透過料理方式改變食材本身的口感，加入其他食材，來中和不喜歡食材的味道。例如對於一般人不太愛吃的茄子，主廚將茄子與薯餅、洋蔥、鮭魚和菠菜一起放入烤箱，焗烤成「長腿先生的歐式鹹派」，成功將茄子軟爛的口感轉化成為鹹派中的滑順滋味，也運用氣味與口感較強烈的食材中和茄子本身的味道，讓討厭的茄子成功變身為下午茶最佳小點。
其次，將食材與料理的原本的形狀加以改變，再透過創意與巧思做出特殊造型，也能增加對於食物的好感，例如將許多人害怕的青椒與紅黃甜椒切碎後與口味較重的煙燻鮭魚一起和入麵糊攪拌，透過小火慢煎淡化彩椒的口感，做成「大眼蛙的彩椒煎餅」，再加入自製的蜂蜜優格甜椒醬，與三椒的味道中和，吃起來更順口。
此外，邀請孩子一同參與料理，透過創意的造型發想與烹飪過程，也有助於轉移孩子對食材的既定偏見，改善挑食困擾。
(中時)
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