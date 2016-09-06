旅展南向拼商機 最佳伴手禮迎客

我要評比

新加坡旅展是台灣前進東協國家招攬遊客最佳跳板，不僅觀光局駐星辦事處設台灣館吸客，旅遊業者更使出渾身解數，附贈茶葉、鳳梨酥、福袋等伴手禮，全力行銷拼商機。

新加坡革新旅遊展是東南亞重要旅展之一，也是交通部觀光局駐星辦事處向東南亞旅人介紹台灣山川與人文之美的最佳良機。

台灣館和參展的台灣旅遊業者為吸納更多人潮參觀台灣館，也煞費苦心研究吸客之道，除了場館門面之外，以台灣美食和香甜水果成為最佳迎賓禮。

台灣觀光協會今年特別在台灣館中帶了大批的農特產，透過旅展期間宣傳活動，讓參觀的新加坡及東南亞其他國家旅人親口品嚐大又香甜的水梨、鳳梨、芒果。

台灣休閒農業協會今年也在台灣館中設計多元活動，諸如讓參觀台灣館民眾自行動手製作傳統紅豆冰，再摻入煉乳，好吃指數爆表。

台灣館內的飯店、民宿、旅遊業者，更攜帶讓參觀民眾不想拿都難的精美宣傳摺頁，以及超完美的伴手禮。

資料夾印製當地美食地圖和觀光指南是基本款宣傳手法。新加坡雖有和台灣鳳梨酥雷同的黃梨餅，但精美的外盒內擺放著金黃色鳳梨酥，仍讓參觀訪客食指大動。

茶葉也是台灣名產之一，不少旅遊業者秀出自家縣市小包茶葉，無論新竹鐵觀音、文山包種茶都讓訪客眼睛為之一亮。

也有飯店業者備有精美的福袋，打開袋口繩結後內有自行烘焙的特色餅乾，其他如花生酥、金桔糖等最受小朋友喜歡。

另外，部分業者也準備了印有飯店名稱的紀念筆、便條紙、風景區撲克牌及DVD等，讓進入台灣館的訪客有吃有喝，更有絕佳的伴手禮。1050906

(中央社)