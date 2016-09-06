副分局長猝死 警局協助撫卹

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新北市警局金山分局副分局長郭俊哲，今天出席會議結束後，回程時疑似心肌梗塞，送醫後宣告不治，得年56歲。金山警分局長張錦成說，將全力協助家屬辦理撫卹、喪葬事宜。

郭俊哲上午8時搭公務車，參加由警政署在新北市政府警察局舉辦的裝備檢查會議，上午11時30分回程行經基隆市安樂區基金三路加油站，因尿急下車如廁，返回車內就座後突然陷入昏迷，同仁見狀立刻將郭俊哲送往基隆長庚醫院。

醫師張豐圃表示，郭俊哲到院時已明顯死亡，院方立刻實施心肺復甦術（CPR）、插管和打強心劑急救，期間並電擊6次，經持續1個多小時急救，下午1時16分宣告不治。

張錦成表示，郭俊哲育有2子，分別就讀大學和高中，3月他才剛從市警局保安科專員，調任金山警分局副分局長，表現積極認真，和同事也相處融洽，同仁聽到消息深感哀痛、不捨。

警方指出，郭俊哲為中央警官學校行政警察科56期畢業，曾在苗栗、桃園服務，也擔任過新北市警局瑞芳分局民防組組長等職務。1050906

(中央社)