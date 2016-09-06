「柯神」降臨新莊體育館！粉絲大排長龍等入場

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「柯瑞旋風」襲捲台北，體育館外大排長龍。（黃世麒攝）

球迷穿著柯瑞的球衣，與巨幅廣告看板合影。（黃世麒攝）

球迷穿著柯瑞球衣，與巨幅廣告看板合影。（黃世麒攝）

球迷穿上柯瑞球衣到場。（黃世麒攝）

美國職藍NBA勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），應代言運動廠商之邀首度造訪台灣，6日晚間在新北市新莊體育館進行「傳旗亞洲」品牌宣傳與球迷活動。柯瑞挾2連霸NBA年度MVP的超夯人氣，在台北掀起「柯瑞旋風」，大批球迷午後就在新莊體育館外排隊，等待進場。

(中時)