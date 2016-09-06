雀巢、全聯合推「在家吃早餐」活動

雀巢推出新商品「雀巢陽光早餐活力組」，內含克寧即溶奶粉、美祿麥芽飲品、金牌微研磨咖啡，活動期間優惠價179元(原價253元)。(圖／雀巢公司)

「健康活力早餐」包括全麥鮪魚吐司、拿鐵咖啡、多彩水果組合，熱量約500大卡。(圖／雀巢公司)

「低卡窈窕順暢餐」包括克寧奶粉、雀巢纖怡早餐脆片、水煮蛋及蘋果，熱量約300大卡。(圖／雀巢公司)

「頭好壯壯鈣健康餐」包括美祿麥芽飲品、雀巢蜂蜜脆片及全麥起司鮪魚吐司。(圖／雀巢公司)

因應開學季到來，雀巢與全聯福利中心合作推出「在家吃早餐超級品牌月」活動，活動期間即日起至9月22日止，雀巢、克寧、美祿及雀巢早餐脆片等多樣商品推出超值特價。

雀巢推出「雀巢陽光早餐活力組」包含克寧即溶奶粉、美祿麥芽飲品、金牌微研磨咖啡，方便全家迅速補充一天所需營養。美女營養學博士陳湘穎說，不吃早餐的話，身體長時間處於飢餓狀態，在心裡的補償作用下，下一餐反而容易攝取過多的熱量。根據董氏基金會對全國小學生進行早餐大調查，發現有超過50.7%學童吃得不夠健康，超過六成早餐以外食為主要來源。

陳湘穎利用雀巢新產品「雀巢陽光早餐活力組」搭配新鮮蔬果，設計出3種不同訴求的早餐組合，包括「健康活力早餐」、「低卡窈窕順暢餐」、「頭好壯壯鈣健康餐」，食譜詳見官網。

(中時)