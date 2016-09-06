柯震東怎麼了？25歲劣化垮臉嚇死人

柯震東日前出席威尼斯影露老態。(取自搜狐娛樂、柯震東臉書)

柯震東露疲態。(取自搜狐娛樂)

柯震東近照。(取自搜狐娛樂)

柯震東走過呼麻陰霾，主演新片《再見瓦城》在威尼斯影展首映大獲好評，為復出演藝圈之路開啟好彩頭，同時網路也流傳一組他在威尼斯影展的特寫照，皮鬆肉垮加上眼角的魚尾紋，讓網友驚呼：「嚇死寶寶了！」

柯震東近日以中分髮型現身威尼斯影展，一舉一動都成為媒體關注焦點，日前更被曝光臉部特寫近照，昔日細皮嫩肉的小鮮肉不復見，取而代之的是鬆垮肌膚加上眼周皺紋，一點都不像25歲的狀態在網路掀起熱議。

但大多數網友都認為柯震東這組照片絕對被加工過，痛批此舉落井下石沒良心，「真的不要黑他了，這也太誇張了，沒人會信的」、「這是故意醜化了吧，25歲再老在不是這樣啊」。

(中時電子報)