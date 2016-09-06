弦子2月兒首曝光 尪嗆網友：說不好聽的拉黑
以《不得不愛》、《沿海地帶》歌曲走紅的大陸女歌手弦子，年初閃電宣布與同是歌手的老公李茂結婚，今年7月弦子生下兩人愛子「暖哥」，父母倆顏值都高，自然讓許多粉絲相當期待寶貝結晶長相，而弦子夫婦倆考慮兩個月後，昨(5日)終於曬出小帥哥照片啦！
弦子與李茂年初完婚，李茂還曾爆料讓女神點頭嫁的經過，竟是在小倆口洗鴛鴦浴當下「突襲」求婚成功，讓全裸的弦子想逃都逃不了。今年7月3日，弦子生下一兒，當時她開心見一生最愛的兩個男人同框，開心說：「簡直暖化了，一生足矣」。
時隔兩個月後，昨李茂終於忍不住分享帥子照片說：「我倆商量了好久終於忍不住讓我們暖哥露臉了...九張明顯不夠，願這兩個月大的小伙子茁壯成長!」預防毒舌網友會湧出大肆批評，李茂還強調說：「沒別的要求...說帥的一律點贊，說不好聽的一律拉黑！」網友也識相回應：「帥帥帥！暖哥睫毛好長」、「暖爸暖媽這麼帥了，暖哥就更帥了」。
(中時電子報)
關鍵字：弦子
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