蔡衍明愛心基金會 中秋送愛傳遞溫暖
中秋節前夕，蔡衍明愛心基金會與蘭陽技術學院，合辦「旺旺公益青年送愛下鄉趣」，今日發放5000元關懷金，給100戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖，基金會執行長胡雪珠說，這個愛的平台成立2年多，希望未來越來越好，把愛心散播給需要的家庭。
蔡衍明愛心基金會準備100個紅包，今日來到蘭陽技術學院送愛，基金會執行長胡雪珠表示，1962年宜蘭食品工業股份有限公司在宜蘭深耕茁壯成長，每年回宜蘭就像回到家鄉，特別代表董事長蔡衍明向大家問候，祝福每個人身體健康、闔家平安。
胡雪珠指出，今年第3度來到蘭陽技術學院，感謝所有青年志工朋友，下鄉深入基層，把愛心、活潑、活力散發出去，希望這個平台做得更好，也盼年輕朋友這份送愛下鄉的精神，成為生活態度與習慣，為愛發光發熱，把愛心散播到每個需要的家庭。
執行長胡雪珠將5000元關懷金紅包，一一送到100戶弱勢家庭手中，並溫暖問候寒暄，讓長者感動不已，羅東鎮長林姿妙也特別前來給予肯定，她說，董事長蔡衍明在宜蘭發跡，事業做得如何成功，取之社會、用之社會，讓弱勢朋友得到溫暖。
蘭陽技術學院20名學生志工，下鄉尋找需要幫助的家戶，把基金會的愛心，用在真正需要的地方，校長林淑莉說，感謝基金會給予機會，讓學生變成旺旺愛心青年，看到需要幫助的人，並學習惜福感恩，讓孩子與師長成長，了解社會上的愛與溫暖。
(中時)
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