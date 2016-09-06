拉客！藝文結合餐飲成趨勢

我要評比

最近進駐七期的席樂法式料理，採用開放式廚房設計，讓消費者能清楚看到廚師做料理。(林欣儀攝)

業者親自示範切火腿肉片。(林欣儀攝)

台灣人愛吃是出了名的，為讓藝文美學更顯得平易近人，台中國家歌劇院內規畫各式輕食、餐飲店，而位於市路上的金礦928，除提供傳統舒壓服務，也結合藝文欣賞，最近更陸續提供餐飲服務，果然吸引不少消費客。

業者指出，現代人壓力大，除了靠傳統的按摩舒壓，也希望能倚靠精神食糧放鬆緊張情緒，因老闆本身也喜愛藝文，特地打造這處中部最大休閒複合式園區，廊道與包廂內都展示多位在地藝術家的作品，包括賴勝永不鏽鋼雕塑、韋啟義與趙國昌的油畫等。

此外，業者並陸續引盡各式餐飲，第三家餐廳席樂法式料理最近進駐，果然吸引不少民眾來紓壓、賞藝文兼享受美食，而即日起至10月底前，只要在金礦928消費，憑證至餐廳用餐可免服務費，10月2日前更可免費參觀大美無言水漾特展。

此外，日前才啟用的國家歌劇院除提供各式展演活動，也結合餐飲與文創，整棟6層樓建築，規畫了輕食咖啡館、吃到飽自助餐廳與啤酒館，就為了滿足台灣人「好吃」的特性。

(中時)