奇異收購2家歐洲3D列印公司

奇異（General Electric）周二宣布，將斥資14億美元收購兩家歐洲3D列印公司，積極搶進生產飛機和其他零組件的新領域。

奇異將收購瑞典的Arcam AB與德國的SLM Solutions Group，兩業者皆生產可列印飛機金屬零件的設備。業界人士認為，此併購案將使其他飛機零件製造商壓力大增，例如Rolls-Royce Holdings PLC和聯合技術（United Technologies）。

(工商)