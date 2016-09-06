中華航空跨界合作 力挺國際環保研究

我國參與國際合作計畫設置的第2架氣候觀測機6日上午在中華航空公司修護工廠正式啟用，由國立中央大學、行政院環保署、中華航空共同參加，現場由環保署主任秘書謝燕儒（左二）、歐盟經貿辦事處副處長婁薇琦（右三）、國立中央大學校長周景揚（中）、華航資深副總經理高星潢（右一），以及參與本次研究來自世界各國的專家學者一同進行合作啟動儀式，對國內外科研組織貢獻極大且意義非凡。（陳麒全攝）

國立中央大學大氣系教授王國英介紹安裝於飛機上的感應器，可以收集大氣中不同高度的空氣樣本，以便分析二氧化碳濃度分佈情形。（陳麒全攝）

國立中央大學大氣系教授王國英（左）與華航資深副總經理高星潢（右），以及參與本次研究來自世界各國的專家學者一同進行合作啟動儀式，對國內外科研組織貢獻極大且意義非凡。（陳麒全攝）

我國參與國際合作計畫設置的第2架氣候觀測機6日上午在中華航空公司修護工廠正式啟用，現場有來自法國、德國、瑞典、澳洲、日本等國氣候專家共同見證。

第2架氣候觀測機啟用儀式由國立中央大學、行政院環保署、中華航空共同參加，現場由環保署主任秘書謝燕儒、歐盟經貿辦事處副處長婁薇琦、中央大學校長周景揚、華航資深副總經理高星潢，以及參與本次研究來自世界各國的專家學者一同進行合作啟動儀式，對國內外科研組織貢獻極大且意義非凡。

華航旗下的A330-300航機的飛航範圍包含亞洲及大洋洲的澳洲、紐西蘭、夏威夷，氣候觀測涵蓋範圍更廣，持續協助進行太平洋上空之氣候觀測，為全球環境保護研究盡一份心力。

華航指出，現今國際永續發展趨勢，為強調環保、經濟、社會等面向之企業治理與風險控管之健全性與永續性，華航順應此趨勢，將企業社會責任實務內涵內化於公司治理階層之實務守則文件，以落實核心治理作業，經董事會通過，定名為「中華航空公司企業社會責任暨永續發展實務守則」並對企業內外部關係人發布之，以呼應國際永續發展治理主流思潮，持續領先國內同業腳步。

(中時)