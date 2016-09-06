大嘉國小附設幼兒園揭牌 彰化投資未來

彰化縣長魏明谷今天主持大嘉國小附設幼兒園揭牌儀式暨迎新活動，魏明谷說，縣府向中央爭取經費挹注新台幣1億4000萬改善公立幼兒園。

「大嘉國小附設幼兒園揭牌儀式暨迎新活動」今天在和美鎮大嘉國小舉行，魏明谷為新設的幼兒園揭牌，參加活動的還有民進黨籍彰化縣議員賴清美、和美鎮長阮厚爵等人。

魏明谷指出，為了彰化的未來，縣府向中央爭取經費，利用國小的閒置空間，規劃增設公立幼兒園，改善教學環境設備，增加耐震補強係數，去年跟今年挹注約1億4000萬元，讓年輕爸媽沒有後顧之憂，小朋友快樂健康成長。

魏明谷說，除了照顧滿足民眾托育的需求外，縣府對於經濟弱勢學生也維持學校營養午餐全額補助，另外將補助減半的剩餘經費用在教育建設上。

縣府指出，從105學年度起分別在和美鎮大嘉國小新設立幼兒園，另在東芳國小附設幼兒園及田中鎮田中國小附設幼兒園新增1班，同時協調埔心鄉梧鳳國小提供土地及建物，成立彰化縣第2家非營利幼兒園，以提高公共化教保供應量。1050906

(中央社)