3方法記牢 跟多數塵(蹣)說掰掰
(中央社記者余曉涵台北6日電)許多民眾都會對家中的塵(蹣)過敏，環保署提供環境管理、物理防治跟化學防治3種方法，要讓民眾跟大多數的塵(蹣)說掰掰。
居家環境當中有的害蟲塵(蹣)已經證實是過敏源之一，其分泌物、排泄物及蟲體如果經過呼吸道進入過敏體質的人，容易引起氣喘、過敏性鼻炎、眼睛過敏、異位性皮膚炎或蕁麻疹等疾病。
因此，除塵(蹣)就成為許多人的必要工作之一，行政院環境保護署提供3種方法，要讓民眾跟塵(蹣)說掰掰。
方法一、環境管理法：
環保署說，民眾在家中的裝飾，要儘量避免使用皮毛、毛質、羽毛、或表面有長毛的製品及品質不良的草蓆製品，儘量選用合成纖維或木製品。
每週1-2次用水溫高於攝氏55度的清水洗枕頭套、棉被套、床單等。家中的裝潢採用表面光滑的材質例如：以木板或地磚鋪設地面，少用地毯；沙發採用皮革，少用棉質坐墊。
方法二、物理防治法：
環保署表示，家中可使用空調及除溼機保持室內通風及較低的相對溼度
(中央社)
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