慎防淹水 9縣市豪大雨特報

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中央氣象局下午4時指出，受到低壓帶影響，今天臺南市、高雄市及屏東地區有局部大雨或豪雨發生，臺中、苗栗、嘉義、雲林及南投地區有局部大雨發生的機率。

氣象局呼籲外出民眾須多加注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局今天下午4時對苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等6縣市發布大雨特報，對臺南市、高雄市、屏東縣等3縣市發布豪雨特報。1050906

(中央社)