歐蘭德到訪 越向法訂購40架客機

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到訪的法國總統歐蘭德與越南國家主席陳大光今天在河內舉行會談，會後見證兩國相關部門簽署共16項合作文件，其中包括越南各家航空公司向法國空中巴士公司訂購40架客機，總價65億美元。

越南快訊新聞網站今天報導，歐蘭德與陳大光2人會談後在聯合記者會上指出，雙方已就進一步加強兩國關係的措施進行討論與達成一致，歐蘭德此行訪越，除了為促進兩國關係注入新動力外，還將越法關係邁入新的發展階段。

雙方同意，經濟合作將是兩國關係的優先支柱，同時進一步加強兩國在科技、文化、教育、航空等領域的合作。值此之際，越南各家航空公司向空中巴士公司（Airbus）簽約，訂購價值65億美元、共40架客機。

雙方也同意加強國防合作，包括軍事裝設備和軍醫裝設備合作、增進兩國軍艦彼此互訪、法國協助越南參加聯合國維和行動以及解決傳統和非傳統安全問題的合作等。

雙方還重申遵守國際法、維護航行與航空自由與安全以及不使用武力或以武力威脅等原則，強調充分落實「南海共同行為準則宣言（DOC）」的重要性，支持各方儘早制定「南海共同行為準則（COC）」。1050906

(中央社)