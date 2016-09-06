歐蘭德到訪 越向法訂購40架客機
到訪的法國總統歐蘭德與越南國家主席陳大光今天在河內舉行會談，會後見證兩國相關部門簽署共16項合作文件，其中包括越南各家航空公司向法國空中巴士公司訂購40架客機，總價65億美元。
越南快訊新聞網站今天報導，歐蘭德與陳大光2人會談後在聯合記者會上指出，雙方已就進一步加強兩國關係的措施進行討論與達成一致，歐蘭德此行訪越，除了為促進兩國關係注入新動力外，還將越法關係邁入新的發展階段。
雙方同意，經濟合作將是兩國關係的優先支柱，同時進一步加強兩國在科技、文化、教育、航空等領域的合作。值此之際，越南各家航空公司向空中巴士公司（Airbus）簽約，訂購價值65億美元、共40架客機。
雙方也同意加強國防合作，包括軍事裝設備和軍醫裝設備合作、增進兩國軍艦彼此互訪、法國協助越南參加聯合國維和行動以及解決傳統和非傳統安全問題的合作等。
雙方還重申遵守國際法、維護航行與航空自由與安全以及不使用武力或以武力威脅等原則，強調充分落實「南海共同行為準則宣言（DOC）」的重要性，支持各方儘早制定「南海共同行為準則（COC）」。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。