粗口辱罵歐巴馬 杜特蒂改口表遺憾
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），今天為長篇大論批評美國總統歐巴馬，還以「婊子養的」辱罵對方等言行，表示很遺憾。
杜特蒂發表聲明說：「儘管近因是我答覆某些媒體提問時使用強烈的字眼，引起外界疑慮及不滿，我們同時也對此事被當成對美國總統的人身攻擊表達遺憾。」
美國關切菲國雷厲風行掃毒行動已奪走超過2400條人命，言辭尖銳的杜特蒂昨天直言，他不會乖乖聽美國總統歐巴馬說教，並在記者詢問他要向歐巴馬傳達的訊息時爆粗口：「你（歐巴馬）務必表現出尊重，別只是拋出問題和聲明。婊子養的，我會在論壇上咒罵你。」
杜特蒂今天在寮國發出聲明，語調已放軟，大有想和解之意，指雙方應在「稍後的日期」舉行面對面會談。
杜特蒂的聲明還說：「我們主要目的在於擘畫獨立自主的外交政策，並與所有國家、尤其是向來有長期夥伴關係的美國，促進更緊密的關係。我們期盼化解彼此因國家優先認知而產生的歧見，並以負責任方式讓兩國相互合作。」
由於杜特蒂出言不遜，歐巴馬已取消原訂與杜特蒂的首次會晤。
歐巴馬目前正在寮國訪問，以出席和東南亞各國領導人的會議。白宮表示，如今歐巴馬將轉而會見南韓總統朴槿惠。1050906
(中央社)
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