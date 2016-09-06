長照人力缺9千名 勞動部：有能量補足

勞動部次長郭國文今天針對106年有9070名長照專業人力缺口說，每年的培訓加上公立就服機構推介就業，再搭配畢業生，補足人力缺口的目標可能達成，且勞動部還有能量增加訓練。

國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏今天召開「長照十年2.0照不住？」公聽會。根據衛福部長照十年2.0的報告指出，以長照2.0服務能量推估，民國106年需充實的長照專業人力達9070人。

對此，郭國文表示，勞動部依衛福部所訂「照顧服務員訓練實施計畫」，每年培訓的6000人當中，約有6成投入就業市場，加上公立就業服務機構的推介就業，如104年有1900人從事照顧服務業，再搭配每年約3000名的畢業生，補足9070人的目標是有可能達成的。

郭國文指出，若未來人力需求比9000人更多，要再增加人員訓練，勞動部這邊還是有能量的，日後勞動部不管是在課程內容及訓練人員的部分，都會搭配衛福部持續來推動長照。

另外，勞動部表示，為促進國人就業及鼓勵雇主僱用從事照顧服務工作，勞動部已辦理相關就業獎助措施，提供失業勞工最長18個月，合計最高新台幣10萬8000元的失業勞工就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工從事機構照顧服務工作。

勞動部指出，針對從事日照中心及居家照顧服務提供單位等照顧服務類型工作勞工，提供就業獎勵津貼，預計年底前完成，以鼓勵國人投入照顧服務工作。

勞動部也表示，明年將推動促進特定對象及失業者認識照顧服務員工作宣導計畫，透過公立就服機構及大眾媒體，加強宣導照顧服務工作，預計協助2000名有意願從事照顧服務員工作特定對象或失業者就業，其中外陸配110人。1050906

(中央社)