高雄市區監理所 於桃源區啟動「遠距視訊服務」

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高雄市區監理所長冬啟程（右）與桃源區長謝英雄（左）合作啟動「遠距視訊服務」。（吳江泉翻攝）

高雄市區監理所於桃源區啟動「遠距視訊服務」。（吳江泉翻攝）

活動結合高雄市區監理所偏鄉巡迴機車考照。（吳江泉翻攝）

高雄市區監理所與高雄市桃源區公所跨機關合作的「公路監理視訊系統聯合服務」便民服務櫃檯，今(6)日正式啟用，往後在地鄉親可就近於區公所辦理簡易的業務。

公路總局自100年7月起，即開始擘劃「第三代公路監理資訊系統」並於104年正式啟用。新系統除了符合雲端功能架構外，也提供多項創新服務，包含推出監理服務APP、擴充監理服務網功能、設置公路監理自助櫃檯、提供偏鄉行動監理等多元的服務，希望以網路取代馬路，節省民眾往返監理單位的時間及降低行車安全的風險。

這次活動結合了高雄市區監理所偏鄉巡迴機車考照，於上午8時舉行機車筆試及路考，當地居民報名考試相當踴躍。

機車考照順利地完成後，視訊系統啟用典禮由當地國小表演團體的熱鬧演出拉開序幕，並於雙方簽署業務合作備忘錄後達到最高峰。這項趨前服務不僅整合了中央及地方政府資源，還嘉惠了當地鄉親，造就一個三贏的重要里程碑。

高雄市區監理所於桃源區公所旁廣場與桃源區公所、法務部行政執行署高雄分署、內政部移民署南區事務大隊及高雄市稅捐稽徵處等機關聯合辦理「公路監理視訊系統聯合服務啟用典禮」活動，整合中央及地方跨機關、跨領域的資源，提供桃源的鄉親更貼心更便捷的在地服務，並彰顯政府一體的施政效能。

現場以實際案例視訊諮詢，完美串聯起跨機關多方通訊解決問題，改善民眾認為政府機關遇到問題一再踢皮球、轉接他機關的刻板印象。

擴大聯合服務提供遠距視訊審視證件並配合行動監理公事包辦理車駕籍異動或換發行駕照、簡易汽機車監理業務諮詢、考照體檢表檢視、老舊機車切結報廢、汽機車車籍與駕籍通訊地址傳真辦理、變更車(駕)籍及通訊地址等多項便民服務，以及稅捐稽徵處、行政執行署與移民署的稅務諮詢、傳繳通知及繳款方式詢問、新移民配套等服務。

高雄市區監理所所長冬啟程表示，未來期盼持續推動地方與中央的夥伴關係，趨前為大家創造更多幸福感動的新服務及更貼近民眾需求。

(中時)