水五金工廠就地合法 業者怨：10米綠帶條件苛
行政院上月召開彰化鹿港水五金專區規劃研商會議，會中決議輔導頂番婆等7個特定地區工廠、土地合法化，並要內政部及經濟部於3個月完成審查；彰化縣議員凃淑媚今天縣議會臨時會中替業者抱屈，指獨資獨幢的工廠需要設置10米隔離綠帶，條件實在太過嚴苛。
總統蔡英文上月初到彰化和水五金業者座談，指示相關部會，年底前針對工廠建在農地上成違建等提出解決方案；上月中彰化縣長魏明谷率建設處長等人北上參與由政委張景森主持的研商會議，會中決議由縣府、營建署城鄉發展分署等相關單位，需於一個月內提出初步規劃方案。
凃淑媚說，經濟部在彰化縣內劃定32個特定區，鹿港鎮有9處，其中7處位在「水龍頭的故鄉」頂番婆；依照經濟部特區審查原則，要求業者依土地公告現值繳納現值50%的回饋金、至少1.5米隔離綠帶，廠房總面積2公頃以上綠帶寬度則需至少10米，不少業者獲悉後急得跳腳，紛紛向她陳情投訴。
凃淑媚表示，「水五金田園生產聚落特定區」方案，條件為2012年即存在並曾申請合法化者，業者當然願意繳納回饋金、配合政策輔導以求就地合法，但獨資的大型廠房，要求設置10米寬綠帶，依現況而言根本窒礙難行，大家不可能拆屋拆廠，希望中央參酌實情、放寬法令。
魏明谷回應指，縣府針對有營利事業登記的工廠劃定32個特定區塊，是全國最大且數量最多的，目前已送到內政部，其中7個區塊位在頂番婆附近，站在地方政府的立場，縣府最大目標當然是就地合法，但仍須符合公平正義原則，設定相關回饋機制，不然對合法業者並不公平；關於業者認為綠帶寬度不合理，縣府將會代為向中央反映。
(中時)
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