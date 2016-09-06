18年來未忘3年教導恩 徐薇曝林依晨多年暖舉

林依晨（右）在高中時期曾向補教名師徐薇補過3年英文。（圖／本報系資料照）

2屆金鐘視后得主林依晨，是政大韓文系畢業的高材生，出道以來不僅零負評，更因待人和善、為人謙虛有禮擁有眾多好友，過去曾教導她英文的補教名師徐薇，日前就透露林依晨18年來不曾間斷的暖舉，再次讓人見識到林依晨的成功絕非偶然。

林依晨自大學時期開始以學生藝人身分活動，後在2013年毅然決然放下所有工作，遠赴倫敦大學中央演講和戲劇學院攻讀螢幕表演學碩士，花了1年修完所有課程，並推出首次擔綱監製的畢製作品《迷途台北》（原名《台北之旅》），可以說是演藝圈不可多得的才女，講得一口流利英文的她，在高中時期曾經向補教名師徐薇學習過3年英文，且3年從未缺席任何一堂課。

《ETtoday》報導，徐薇今日出席活動時，透露自己因節目認識了許多各行各業人士，其中不乏過去曾教導過的學生，從事補教多年，教過學生至少也有10萬人，當中許多藝人如林依晨、五月天阿信、怪獸都是她的學生，徐薇表示對林依晨的印象除了外型甜美，更多的是對方從15歲到現在33歲，每年教師節以及她的生日都會親自打電話祝賀，且18年來不曾間斷，2014年還邀請她參加婚禮，讓徐薇非常感動。

(中時電子報)