國台辦主任張志軍：不了解田弘茂

大陸國台辦主任張志軍。（圖／本報系資料照片）

針對田弘茂將接海基會董事長及媒體專訪內容，大陸國台辦主任張志軍今天說，他對田弘茂並不了解。而新董事長是堅持雙方確定的政治基礎，還是有新表述，「我們拭目以待」。

中央社報導，張志軍是在出席兩岸題材電影「愛的蟹逅」首映會前接受媒體訪問時，作上述表示。

面對媒體問到，即將接任海峽交流基金會董事長的田弘茂昨天接受媒體訪問的內容，張志軍表示，「我不知道，我對他（田弘茂）這個人我不了解」。

張志軍說，他重視的是海基會負責人，在兩岸商談的政治基礎上是什麼表態？是不是還是堅持過去長期以來「雙方確定的政治基礎，還是有什麼新的表述，我們拭目以待」。

田弘茂昨天接受媒體訪問時表示，盼望兩岸能消除不必要的誤解，讓兩岸和平關係不至於半途而廢，而能繼續走下去。他還說，希望儘快恢復兩岸兩會事務性協商。

(中時電子報)