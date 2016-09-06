台南強降雨 永康區淹水超過50公分
氣象局南區氣象中心課長黃文亭表示，持續至下周，南部地區處在低氣壓的範圍內，台南市6日一波強降雨，北區累計雨量傍晚就飆破200毫米，仁德測站中午時雨量更達86.5毫米，由於正逢滿潮，導致台南市區到處淹水，這種情況，7日仍會持續。
6日中午台南的強降雨，即造成永康多處路段出現積水、淹水情況，多處路段進行封閉，永大路段、大灣路、崑大路等處淹水都超過30公分高，崑大路201巷口一帶，甚至超過50公分，永康分局長李西河，緊急派警拉起封鎖線，消防人員也在現場待命；商家、住戶趕忙搬運物品避免被水淹，多輛機車拋錨在路邊，民眾能涉水而過，還要躲避車輛經過的水花，苦不堪言。
(中時)
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