劉容嘉體驗泰國 直呼要帶按摩棒回台灣
劉容嘉日前為八大綜合台《世界正美麗》出外景到泰國，旅程中不只帶大家品嚐美食，更還特別發現了泰國獨特的伸縮按摩棒，號稱能帶給人渾然不同的快感。她親自試用後，大喊：「這根按摩棒果然不是浪得虛名，真的太舒服了！姐也要多買幾支回台灣。」講完這些話之後，她才意識到「如果只聽聲音，沒有看電視畫面的話，內容好像很歪、很可怕」，深怕自己被誤會很情色，趕緊對著鏡頭解釋笑說：「我們是闔家觀賞，這個按摩棒是按手指的啦！非常正常。」
此外，這趟泰國新奇發現不只如此，劉容嘉一探近期在泰國熱賣的男性肌肉衣，能將身材單薄的瘦子一秒變成猛男。為了印證，她慫恿一起出外景的四名男性工作人員試穿這款肌肉衣，更還要他們穿完後一個一個走秀，展現肌肉，而她就像女王一樣坐在椅上見證奇蹟，還忍不住上前偷摸一把大胸肌，更搞笑的將他們取名為「東南亞F4」。該集節目將於7日晚上十點播出。
(中時)
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