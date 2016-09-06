續約ICLEI 高市續朝低碳生態努力
高雄市2006年成為台灣首個參與ICLEI的城市，經過多年合作，高雄市長陳菊今天代表高雄市再續約5年，允諾續朝地方政府永續發展的方向努力。
陳菊今天利用舉辦2016全球港灣城市論壇的機會與「地方政府永續發展理事會」ICLEI世界秘書長Gino Van Begin續約，儀式由高市議長康裕成見證。
陳菊表示，透過ICLEI平台，高雄成功在城市轉型與氣候變遷等議題於國際嶄露頭角，盼此次續約，高雄與ICLEI有更密切合作關係；她說，高雄將在2017年舉辦生態交通盛典，朝低碳、節能、生態的交通型態，盼市民參與。
她說，ICLEI自1990年於美國紐約成立，已有逾1000個會員城市，與近1500個地方政府有合作關係，為聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會以及聯合國人居署密切配合的重要非政府組織。
高雄市與ICLEI合作，於2013年在高雄成立能力訓練中心(KCC)。
陳菊說，高雄市因為產業發展，過去以重化為主，造了環境污染；近年高雄市推動產業轉型，致力減碳、安全調適，強化城市韌性要面對的問題，高雄市很願意經驗分享。
她指出，因為參與ICLEI平台，讓高雄有發聲與被國際看見的可能。她說2017年高雄要舉辦生態交通盛典，繼南非、韓國後，全世界第３座舉辦的城市，高雄期待以低碳、節能、生態方式，改變居民對生活及環境的想法，並且讓市民融入參與，期待市民支持。
ICLEI世界秘書長Gino 說ICLEI不只是國際單位，而是協助全球朝低碳生態的網絡，高雄能力訓練中心(KCC)扮演重要角色，除了對台灣其他城市產生正面影響，也是東南亞城市的典範。1050906
(中央社)
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