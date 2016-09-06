烏克蘭呼籲國際 加強協防俄國再次侵略

烏克蘭總統波洛申科呼籲國際協助他們抵抗俄國。（圖/美聯社）

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）今日公開呼籲國際社會，包含歐盟各會員國和美國，能支持他們抵抗俄國再次入侵。俄國昨日再次派遣大批部隊前往克里米亞（Crimean Peninsula），再度挑起兩個鄰居之間的衝突。

據路透社（Reuters）報導，波洛申科今日在國會開議日上表示，面對俄國再次入侵，他希望國際社會能夠加強對烏克蘭的支持和協助，雖然在外交戰場上我方愈來愈難取得支持，但絕不放棄。他更警告國會成員們，謹慎小心來年（2017）選舉中俄國力量的介入與干涉。

俄羅斯國防部昨日派遣12,500名軍人進駐克里米亞南部基地，並調動黑海與裡海（Black Sea and Caspian Sea）艦隊前往，加上空軍的高度戒備，讓烏克蘭政府非常惱怒，但俄方解釋為此調動僅為6天期的「軍事測驗」，並非入侵他國的行動。面對烏克蘭的指控，俄國反指烏方近日來不斷於俄轄克里米亞地區進行挑釁和襲擊，意圖造成該地的混亂與動盪。

克里米亞領土爭議從2014年3月延續至今，仍是俄烏兩國之間的心頭刺。俄羅斯日前強力將克里米亞收入聯邦領地，讓烏克蘭上下舉國撻伐，如今俄國又再次於該區進行「軍事測驗」，勢必造成雙方的衝突升級，莫斯科和基輔（Kiev）的僵局如何解開，端看國際社會的協商智慧了。

(中時電子報)