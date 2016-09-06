富邦接手義大犀牛？ 蔡明忠：好事多磨 期望愈快愈好
富邦金控董事長蔡明忠證實，有意以富邦育樂公司名義接手義大犀牛隊，雖然過程「好事多磨」，但還是期望「愈快愈好」，有好消息會告訴大家。
蔡明忠今下午出席「富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展」開幕記者會，他透露接手義大犀牛之所以考慮這麼久，就是期望未來能長期經營，因此，很多細節正在談，這不僅是重大責任，未來集團也需要投入許多資源；若富邦真的接手，這將是義大犀牛經營轉手第6次。
蔡明忠指出，比起鄰近國家如日本、韓國對體育的投入，台灣還差了點，企業應該要對台灣的體育盡一份心力，另外，蔡明忠認為，景氣其實沒有想像中差，且4年後棒球將重返奧運比賽項目，這個時候支持職棒球隊正是好時機。
(中時)
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