中華郵政調高14國水陸包裹資費 最高調幅130％

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中華郵政明年1月1日起停辦原16個國家（地區）水陸函件以及韓國、港澳地區水陸包裹出口業務，並調漲14個國家（地區）的水陸包裹資費，資費視各國距離、制度有所不同，調幅在19%至130%之間，每公斤約漲30元至70元。

中華郵政水陸函件資費30年來均未調整，期間外國郵政收取費用、輪船公司運費、工資、油電逐年增加，讓營運成本不斷墊高，加上運輸科技、通訊軟體日益發達，國際間早已陸續停辦水陸郵件業務，郵件量大幅縮水，已不符規模經濟，中華郵政決定明年起停辦現行16個國家（地區）水陸函件業務，每年66萬件函件將受到影響，不過民眾仍能使用國際快捷及航空郵件服務。

水陸包裹資費則是14年未調整，明年將有大幅調漲，並停辦韓國、港澳地區水陸包裹出口業務，大陸、日本、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國、澳大利亞、美國、加拿大、德國、法國、荷蘭及南非等14個國家（地區）的水陸包裹資費有所調整，漲幅最低為越南19%、最高為荷蘭130%。

中華郵政副總經理王淑敏表示，國內去年水陸包裹約22萬件，明年調整資費後，韓國、港澳地區的費率將超過航空資費，明顯不合理，因此決定停辦，其他14個國家（地區）資費調整後，平均仍低於現行航空資費68%，民眾可考量郵資與寄達天數，選擇符合自身經濟效益的方式，新的費率將公佈於局網站。

(中時)