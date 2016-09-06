吳慷仁變肉 自嘲：往「壯」年前進
吳慷仁在台視、八大、愛奇藝《植劇場-戀愛沙塵暴》中一場洗完澡後露出上半身高唱「我是神射手」露出上半身身材，上周播出後被粉絲驚呼「怎麼肉肉的」，但也被眼尖的粉絲發現肉肉身材其實藏著「未消退的肌肉」，信心喊話「很快就會練回來的」，但吳慷仁自從前陣子戒菸後體重就飆漲至81公斤，對此他也看很開，認為現在的自己已經不是小生「我正朝壯年前進，要變壯了。」
吳慷仁自出道後就頻頻被導演「扒光」，在電影《當愛來的時候》露臀演出一場蹲著尿尿的戲，前陣子拍新片也全裸上陣，挑戰入行最大尺度。就連這回在電視劇《戀愛沙塵暴》也難逃「脫」的命運，除了裸身拍戲，還得挑戰SM、打手槍等戲碼。這回演出他自己形容為「浮誇」，他認為因為劇情某部分很荒謬的，所以我選擇用很荒謬的演法，「我就給自己小小的功課，就是浮誇」。
金鐘獎8日將公佈入圍，他去年演出的《一把青》呼聲很高，對於近期的作品已經成為好戲的指標，他曾坦言認為自己起跑比別人慢，以往對於工作也很急「總是想著下一份工作在哪裡、怎麼做得更好？」但現在的他發現演戲「其實就是過生活。」
(中時)
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