愛侶互攻防！洛基邀女友出席艾美獎 泰勒絲竟說…
「相斥」從來就不是一個人的問題！「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)與「發電機小天后」泰勒絲(Taylor Swift)交往3個月，前一刻才公開親親我我閃瞎眾人雙眼，如今卻是分手倒數傳聞滿天飛，繼抖森被傳不爽被當成隨傳隨到的高級伴遊後，今天又爆出男方邀泰勒絲一起走艾美獎紅毯，但卻被女友懷疑是靠她搏版面。
據《每日郵報》報導，「雙T戀」破局說越來越可信，有消息人士透露，湯姆以《夜班經理》第一次入圍艾美獎，他希望更加堂堂正正跟泰勒絲談感情，因此邀她正式以情侶之姿露面，陪他參加頒獎典禮，然遭小天后打槍。
泰勒絲的友人表示，小天后向來覺得自己是年輕獨立的女生，不覺得身旁必須有男伴才是完整，因此對於湯姆急著想把戀情全都攤在陽光下，感到不自在，又男友雖一個換一個，但泰勒絲從沒陪任何一個人出席公開活動過，她甚至擔心，抖森喜歡的只是她的形象跟知名度，而不是真正愛上她，因此對於男友的邀約有所保留。
(中時電子報)
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