NBA》薪資榜詹皇獨占鰲頭 柯瑞僅名列82

詹姆斯決定與騎士隊續約3年。(美聯社資料照)

對於一切向「錢」看的現代NBA而言，薪資高低雖然不能評斷一位球員的能力，但卻能證明這位球員的影響力，美國《hoopshype》網站名列全聯盟所有球員的薪資榜，騎士詹姆斯獨占鰲頭，夏天簽下天價合約的灰熊康利排名第二，反倒是連續兩季例行賽MVP得主史提芬柯瑞遠遠被甩在後頭，只名列82。

康利本季2654萬美元，與火箭哈登、雷霆韋斯布魯克、暴龍迪羅薩、勇士杜蘭特等人相同，但隨後每季薪資就逐漸拉開差距，第五季(最後一季)更是高達3450萬美元，因此在薪資榜緊追在詹皇之後。(美聯社資料照)

哈登。(美聯社資料照)

詹姆斯與騎士完成3年續約，本季薪資高達3096萬美元，未來兩季分別是3328萬美元以及3560萬美元；康利本季2654萬美元，與火箭哈登、雷霆韋斯布魯克、暴龍迪羅薩、勇士杜蘭特等人相同，但隨後每季薪資就逐漸拉開差距，第五季(最後一季)更是高達3450萬美元，因此在薪資榜緊追在詹皇之後。

柯瑞新球季薪資排行榜，僅名列82名。（陳怡誠攝）

排名第三的哈登與第四的韋斯布魯克皆在2018-19球季薪資順利突破3000萬美元大關；名列第五的迪羅薩則在2017之後的4個球季都維持在2773萬美元的水準，荷福德與拓荒者利拉德在2019-20和2020-21球季成為3000萬美元俱樂部成員。

至於被遠遠甩在後頭的史提芬柯瑞，由於只和勇士剩下1年合約，因此薪資1211萬美元只能名列82，外界都認定只要柯瑞換了新約後，薪資肯定飆漲，甚至擠上前三都不是問題。

(中時電子報)