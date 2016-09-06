SpeXial易恩落髮扮王爺 神似古巨基！
SpeXial甫結束唱片宣傳，年紀最小的團員易恩立刻飛往橫店，接拍全新網路電影《超級王爺》，這也是他出道三年來首度挑大樑演出的戲劇。年僅19歲的他，開拍當天更為戲落髮，剃成光頭。剃頭當天，易恩一度心情低落，「總覺得很沒安全感。」半小時候剃髮過程結束，反而心情豁然開朗，換上清裝上戲，直笑說：「感覺蠻興奮的。」他光頭造型也獲得工作人員好評，還有人形容與當年「還珠格格」中的古巨基有幾分神似。
除了光頭造型，易恩還得為戲戴上假牙，試妝時為了貼合牙齒，反覆試戴好幾次，不僅不適應，嘴裡也因為戴上假牙有些怪怪的味道，拍攝結束後要取下假牙的步驟更是繁複。對此，易恩一派輕鬆，直說：「頭都剃了，假牙算甚麼。」展現他男人的成熟專業一面。
最近SpeXial易恩因演出《刺客列傳》，以「少年將軍齊之侃」一角獲得熱烈討論，再接拍《超級王爺》，詮釋王爺「小寅」，每天幾乎是滿檔的拍攝，雖然很累，對於難得的機會仍很珍惜。導演也對易恩的演出讚賞有加。
(中時)
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