助街友重返社會，蔡衍明愛心基金會提供日報販售

蔡衍明愛心基金會、中國時報與人安基金會屏東站合作，每日提供100份報紙，賣報所得全歸街友所有，協助他們重返社會。（林和生攝）

「常常送魚吃不如給根釣竿」，根據調查顯示，街友成因多與經濟因素有關，為此蔡衍明愛心基金會、中國時報與人安基金會屏東站合作，每日提供100份報紙交由街友販售，賣報所得全歸街友所有，期望藉此協助他們重返社會，開啟新人生。

人安屏東站站長何湘寧指出，經手服務的街友有4成反應找不到工作，2成苦無就業管道，因此趁著秋節前夕，除了提供街友們必要的日常協助外，今年更以「輔導寒士就業」為主題，找來勞動部高屏澎東分署輔導專員教導他們如何順利成功就業小撇步。

蔡衍明愛心基金會也響應送暖，每日提供100份中國時報作為義賣，何湘寧表示賣報所得全歸街友，靠著自己努力每日於屏東火車站前販售報紙，透過這份零工機會自食其力，至少賣報時間不會無所事事，人生似乎都動了起來。

60歲阿志因與妻子離異後選擇離家流浪，至今近20年，他說好久沒有工作的感覺，如今每日賣報收入約有2、300元，可以購買日常用品，生活多了自主性，在接觸人群的過程中，感覺跟社會又多了一段連結。

今日上午人安在屏市的「寒士慶中秋」活動，現場更加發多功能反光雨衣，可作為保護身體的護具，避免發生意外；雨衣攤開後，亦可成為防潮地墊、簡易帳篷，讓大家避免因潮濕引發疾病，另有漱口水、履歷表等就業包，盼街友成功就業，早日回歸社會。

(中時)