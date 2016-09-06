助街友重返社會 蔡衍明愛心基金會提供日報販售
「常常送魚吃不如給根釣竿」，根據調查顯示，街友成因多與經濟因素有關，為此蔡衍明愛心基金會、中國時報與人安基金會屏東站合作，每日提供100份報紙交由街友販售，賣報所得全歸街友所有，期望藉此協助他們重返社會，開啟新人生。
人安屏東站站長何湘寧指出，經手服務的街友有4成反應找不到工作，2成苦無就業管道，因此趁著秋節前夕，除了提供街友們必要的日常協助外，今年更以「輔導寒士就業」為主題，找來勞動部高屏澎東分署輔導專員教導他們如何順利成功就業小撇步。
蔡衍明愛心基金會也響應送暖，每日提供100份中國時報作為義賣，何湘寧表示賣報所得全歸街友，靠著自己努力每日於屏東火車站前販售報紙，透過這份零工機會自食其力，至少賣報時間不會無所事事，人生似乎都動了起來。
60歲阿志因與妻子離異後選擇離家流浪，至今近20年，他說好久沒有工作的感覺，如今每日賣報收入約有2、300元，可以購買日常用品，生活多了自主性，在接觸人群的過程中，感覺跟社會又多了一段連結。
今日上午人安在屏市的「寒士慶中秋」活動，現場更加發多功能反光雨衣，可作為保護身體的護具，避免發生意外；雨衣攤開後，亦可成為防潮地墊、簡易帳篷，讓大家避免因潮濕引發疾病，另有漱口水、履歷表等就業包，盼街友成功就業，早日回歸社會。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。