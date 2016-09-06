女星演戲變女漢子 偷衣試鏡慘遭追打
多順、白成鉉、金亨俊及鄭多彬攜手演出的《愛，乘著歌聲》以音樂劇的背景為主，描述一群年輕人追逐夢想的奮鬥過程，首次擔任女主角的多順，坦言壓力不小。她首集登場被打巴掌、摔車，還得表達出角色強悍、不服輸的性格，她笑說:「我不知道巴掌會打得這麼用力，非常痛！但為了真實傳達，也只能這麼做。」
出身性感女團SISTAR的多順，在劇中扮演一名夢想成為音樂劇演員的少女，拋下以往螢光幕前的甜美、亮麗形象，詮釋主角潑辣、頑強的一面。為了順利參加音樂劇試鏡，她從家中經營的洗衣店偷穿客人的衣服，東窗事發後遭父母追打，與男主角一見面就吵架，而連續劇中常出現「英雄救美」的橋段，在劇中卻反由多順出手解救男主角，儼然像個女漢子，讓人看到性感之外的反轉魅力，即使平時舞台經驗豐富的多順也直喊:「壓力好大，好緊張！」全劇7日起週一至週五晚間9點於東森戲劇台播出。
(中時)
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