女星演戲變女漢子　偷衣試鏡慘遭追打

多順在戲中常出手拯救男主角。（東森戲劇台提供）

多順夢想成為音樂劇演員。（東森戲劇台提供）

多順、白成鉉、金亨俊及鄭多彬攜手演出的《愛，乘著歌聲》以音樂劇的背景為主，描述一群年輕人追逐夢想的奮鬥過程，首次擔任女主角的多順，坦言壓力不小。她首集登場被打巴掌、摔車，還得表達出角色強悍、不服輸的性格，她笑說:「我不知道巴掌會打得這麼用力，非常痛！但為了真實傳達，也只能這麼做。」

出身性感女團SISTAR的多順，在劇中扮演一名夢想成為音樂劇演員的少女，拋下以往螢光幕前的甜美、亮麗形象，詮釋主角潑辣、頑強的一面。為了順利參加音樂劇試鏡，她從家中經營的洗衣店偷穿客人的衣服，東窗事發後遭父母追打，與男主角一見面就吵架，而連續劇中常出現「英雄救美」的橋段，在劇中卻反由多順出手解救男主角，儼然像個女漢子，讓人看到性感之外的反轉魅力，即使平時舞台經驗豐富的多順也直喊:「壓力好大，好緊張！」全劇7日起週一至週五晚間9點於東森戲劇台播出。

(中時)