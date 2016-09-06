圳頂消防分隊練習車禍救助 使用報廢車更逼真

桃園市圳頂消防分隊5、6舉辦車禍救助訓練，並用報廢車輛練習，盼將來救護時能夠更熟練。(圳頂消防分隊提供)

桃園市圳頂消防分隊5、6舉辦車禍救助訓練，並用報廢車輛練習，盼將來救護時能夠更熟練。(圳頂消防分隊提供)

桃園市大溪區圳頂消防分隊內有國道3號、66快速道路、台3線、台4線等交通要道，因此車禍救護頻繁，每月平均因重大車禍受困案件有2、3件，因此5、6日舉辦車禍救助訓練，盼將來處理案件能夠更熟練、迅速。

圳頂消防分隊表示，義消分隊長邱創祥協調及義消顧問邱政旗提供新公報廢場所與訓練車輛，讓隊員在訓練時有好的場地和教材，也可以將訓練成果運用在需要幫助的民眾上。

(中時)