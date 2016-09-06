韓進集團籌措1000億韓元 緩解物流混亂
韓進集團今天召開會議，決定籌措1000億韓元（約合新台幣28.35億元）緩解因韓進海運破產造成的物流混亂，這筆金額包括集團會長趙亮鎬的個人財產400億韓元。
南韓聯合新聞通訊社指出，韓進集團將以海外客運站的股份和債券為擔保籌資600億韓元。
據報導，韓進集團相關負責人表示，儘管韓進海運已被法院接管，進入破產管理程序，但為了儘量縮減進出口企業受損，而做出上述決定。
隸屬於韓進集團的大韓航空也計劃積極參與緩解物流混亂行動。公司將啟動緊急支援系統，在必要時儘量投入貨機調度。
報導指出，韓進集團決定除了提供財政資助外，還將透過集團子公司確保物流和運輸正常運行。韓進集團母公司-韓進株式會社成立緊急工作小組，並正擬定裝卸海運貨物和投入班機運輸，以加緊貨物運送等方案。
據報導，韓進株式會社正透過鐵路等陸路，將被裝卸的貨物運到首都地區貨櫃物流基地-義王基地，並向貨主隨時提供貨物位置資訊，儘量減少物流混亂。1050906
(中央社)
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