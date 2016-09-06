第53屆金馬獎 陶晶瑩第4度擔任主持

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金馬執委會今天宣布，第53屆金馬獎頒獎典禮的主持人由陶晶瑩獨挑大梁，這將是陶晶瑩第4次主持金馬獎。

陶晶瑩繼2009年獨自主持金馬獎頒獎典禮後，睽違7年，再度身負重任，她過去曾主持過3次金馬獎，分別是1999年第36屆與周華健搭配，隔年第37屆與馮德倫、吳奇隆搭檔。

第53屆金馬獎頒獎典禮將於11月26日在台北國父紀念館舉行；10月1日先公布入圍名單及評審團成員。1050906

(中央社)