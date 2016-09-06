北市紗帽山溫泉保育嘉年華 11日登場
台北市紗帽山溫泉保育嘉年華11日將在行義路300巷停車場廣場舉行，除安排相關美食、活動，還可抽到最高價值新台幣30萬元獎品。
紗帽山是陽明山國家森林遊樂區周邊最具特色溫泉地區，觀光價值高，北市府產發局長年輔導溫泉經營，而紗帽山溫泉保育嘉年華，則帶動當地發展。
北市紗帽山溫泉發展協會理事長高振鐘說，當地店家都積極配合溫泉法實施，加以改革、進步，期許帶來更專業觀光品質，而舉辦溫泉保育嘉年華，能夠透過豐富活動內容，吸引更多遊客前往，對當地產業有益無害。
紗帽山溫泉保育嘉年華11日中秋前夕在行義路300巷停車場廣場舉行，現場有舞台活動、有獎徵答、安全政令宣導等，其中，參與泉沐浴乳DIY活動者，還有機會抽中一年份溫泉免費泡湯券。1050906
(中央社)
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