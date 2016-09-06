游錫(方方土)：兩岸關係非民進黨執政要務

前民主進步黨主席游錫(方方土)接受香港媒體訪問時說，兩岸關係並非民進黨執政的首要任務，而是拚經濟等。

最新一期超訊月刊刊登了專訪游錫(方方土)的內容。

被問到兩岸關係時，游錫(方方土)說，總統蔡英文的「維持現狀」，「是要跟中國、美國兌現承諾，這跟（前總統）陳水扁的『四不一沒有』一樣」。

他說，蔡總統要維持現狀，就是承諾「對中國跟美國。就是一直說維持現狀，我不會去做什麼，製造什麼。簡單講，她不會跟中國挑釁，但是中國太過無禮的要求，她也不會做，我就維持現狀。」

游錫(方方土)說，「我覺得小英（蔡總統）是蠻有智慧的，她不挑釁啊！那中國跟美國都不可能百分之百讓你們都滿意啊，那至少美國滿意啊，美國至少已經接受了，我是覺得到目前為止她這樣的戰略啊，處理得相當好。」

他說，對於民進黨來說，其首要任務不是兩岸關係，主要是拚經濟，經濟如果好起來，什麼都解決了。

但他說，經濟當然拚起來不是那麼快，經濟起來至少要3年，而這個當然會影響到蔡總統連任。

對於兩岸關係不正常是否會為台灣的經濟帶來影響，游錫(方方土)說，一定會有影響。

但他說，「那這個就是看（中國大陸國家主席）習近平的智慧了，為什麼台灣獨立的聲音越來越強，他（習近平）繼續再採取制裁的話，台灣是離他越來越遠了，他等於是替台獨工作了。」

他並認為，台灣有台灣的優勢，譬如半導體的優勢，高科技也有優勢，「你如果把台灣逼得太緊，那台灣就更容易轉型升級」。

他說，新南向政策就是這樣被逼出來的。

但游錫(方方土)說，台灣最好還是要自立自強，他幾年前就提出升級、南向、TPP，「到中國，你會被掐住啊，我把雞蛋放在一個籃子裡面，關係不好你就會掐住我的脖子啊」。

他並說，現在最關心的一點就是推動國家正常化，希望台灣有一天，有更多的國際空間，要真正的「一中各表」。

被問到以台灣經驗對香港的民主發展有何忠告時，游錫(方方土)說，「民主、自由、人權是普世價值，需要努力去爭取的，它不會從天下掉下來。」1050906

(中央社)