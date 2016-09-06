林萬億：年金改革理想不因遊行抗議中止

總統府年金改革委員會執行長、行政院政務委員林萬億今天表示，現行制度下獲得利益者會反彈是「人之常情」，但年金改革理想絕對不會因為單一一次遊行或抗議而中止。

監督年金改革行動聯盟日前發起九三大遊行，各團體代表訴求反污名、要尊嚴，抗議總統蔡英文霸凌軍公教，並向政府喊話，若政府持續霸凌，不排除10月再上街頭。

林萬億下午參加電視節目談年金改革，被問到外界擔心政府因為遊行的壓力而退縮。

林萬億表示，「絕對不會因為任何單一一次遊行，或有人做什麼樣的抗議，而讓年金改革這樣的理想中止」。 明年5月20日是最後期限，希望在明年2月開議就可以把修法版本送去立法院，最晚不會拖過5月20日。

他表示，年金改革委員會在籌備時就預測到會有不同意見，會利用各種形式表達，包括上街遊行。但遊行至少相對和平，沒有發生太多衝突。之前就有呼籲不同黨派、意見應該尊重遊行者表達言論自由，台灣社會還算是成熟。

對於年金改革委員會議是否真能達成共識？林萬億則表示，一開始就說過會議「以追求共識為原則」，但不可能大家完全取得共識。坦白講，年金改革就是要改革不合理的制度，那麼現在制度下已經獲得某些利益的人一定會有預期心理，認為「那一定可能改到我」，利益會減損、打折，這樣的反彈其實是人之常情。

他表示，但個人利益同時要考慮到國家整體利益，也就是公共利益。公共利益和個人利益之間如何拿捏「存在一心」，已經民主化到這種程度，國家共同面對不合理制度造成財政困難，「為什麼不好好坐下來談？」大家可以做必要妥協，本來公共政策就是妥協的結果。

對於軍公教不滿外界污名化。林萬億表示，年金改革一開始就希望大家不要污名化對方，希望委員在會議、私人場合能儘量避免用任何有傷個人名譽、造成對立衝突的語言去刺激對方，但也必須承認，社會本來就是各自表達。

他說，他在家看電視，也感慨很多委員很難約束自己，但這樣互相質疑對方，甚至某種程度叫罵也不是好事，希望不要污名化任何個人、團體、職業，而是回到制度的改良。

林萬億表示，今天希望的是讓改革得以成功，有些小小意見不合、衝突，甚至謾罵，「就讓它過去」。1050906

(中央社)