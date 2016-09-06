中秋將至 陽大附醫義賣紅茶紫米月餅

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國立陽明大學附設醫院，今年創新推出低糖的紅茶紫米月餅，內餡紫米並在餅皮加入伯爵紅茶，增加營養價值。（王亭云攝）

紅茶紫米月餅內含多種食材。（王亭云攝）

一盒12顆共四種口味，義賣價550元。（王亭云攝）

一年一度的中秋節即將來臨，國立陽明大學附設醫院，今年創新推出低糖的紅茶紫米月餅，內餡紫米並在餅皮加入伯爵紅茶，增加營養價值，月餅吃起來帶著清淡茶香，一盒12顆共四種口味，義賣價550元，預購時間為6日至9日。

營養師吳佳蕙說，內餡以紫米為主，含有豐富花青素，是優質抗氧化劑、膳食纖維、鉀，以及富含維生素B1，此外也在內餡，加入燕麥粉、核桃及乳酪，提升膳食纖維、ω-3不飽和脂肪酸及鈣質含量，並且特別在餅皮加入伯爵紅茶，讓月餅更加爽口。

一盒12顆共四種口味，包含紅茶紫米、紅藜纖Q、南瓜蔓越苺及金棗起司，義賣價550元，此次義賣扣除相關支出後，盈餘將捐給本院作為國立陽明大學附設醫院失智症團體，預購時間為6日至9日，訂購專線為03-9325192分機71021~71024。

(中時)