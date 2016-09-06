迎接高齡及少子化 屏東前進國小推老幼共學

屏東縣長潘孟安（中）視察樂智服務據點，與長輩一起同樂。（林和生攝）

前進國小是全台唯一設在校園內的樂智服務據點，透過老幼共學減緩長輩失智狀況。（林和生攝）

「從學童、長輩臉上的笑容，就知道方向對了」，面對高齡及少子化浪潮，屏東縣政府積極成立關懷據點，利用在地資源讓「自己的長輩自己顧」，屏東縣長潘孟安今日前往前進國小，視察全台唯一設在校園內的樂智據點，與長輩互動過程，深刻感受到對方滿滿活力。

屏東縣截至今年8月止，全縣人口數為83萬7700人，其中65歲以上老人達12萬5039人，占全縣人口14.93％，根據世界衛生組織定義，屏東縣已邁入「高齡社會」，為了延緩老化、預防疾病，讓老年人活得長壽，成了政府施政重點。

潘孟安強調，老人服務是未來發展銀髮照顧服務產業的轉機，透過社區照顧力量，以在地人照顧在地人的精神，讓長輩就近在社區獲得健康促進運動與簡易復健，也提供老人家學新知的快樂環境。

位於屏東市的前進國小，學生數從曾經的300多人，至今僅剩70人，校方釋出多餘空間打造老幼共學環境，提供失智長輩與學童進行美勞與閩南語課程。

據點個管師羅梓凌表示，讓失智長輩走出家裡，接觸人群，能有效減緩失智狀況，在共學的過程中，長者留下美麗記憶，小朋友從中學習孝順與尊敬長輩，彼此建立情感橋樑，是據點裡頭最大的收穫。

有人說台灣最美的風景是人，但潘孟安體會，其實長者笑容才是施政者與家人最誠心的期盼，看到樂智據點步上軌道，更確信老幼共學的方向走對了路，對未來施政將更有信心。

(中時)