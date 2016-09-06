誰人甲我比！斗六首次大規模老人歌唱賽
誰人甲我比！斗六石榴班文化協會舉辦長青歌唱比賽，開放全市60歲以上老人參加，規模歷年來最大，獎金最高，前三名分別5、3、2萬元，值得一提的還有，為了鼓勵全家樂，現場人氣啦啦隊占總分30％，希望家人都出動加油。
石榴國小校長蔡正龍拿著獎盃當麥克風開唱，樣子很KUSO，逗樂阿公們，可惜他太「幼齒」沒資格參賽。石榴班文化發展協會今年才成立就展現大格局，重陽節舉辦斗六市歷年來規模最大的銀髮歌唱比賽。
協會理事長林文讚指出，斗六市有許多愛唱歌的老人，各里活動中心每每清早就傳出「尬歌」聲，舉辦一場正式歌唱賽，讓愛唱歌的長輩粉墨登場、大展歌喉。
石榴班旅外餐飲業者張景德是重要推手，贊助高額獎金及舉辦經費。他表示，能為家鄉做些事是他的心願，尤其希望看到家鄉的老人健康、快樂生活。
協會總幹事吳秋忠指出，有別於一般老人歌唱賽獎金只有幾千元聊慰阿公阿嬤，此次比賽第一名獎金高達5萬元，第二至四名分別3、2、1萬元，其餘入選者也有8000至3000元不等獎金與獎品。
吳秋忠說，為拉近老人家與家人之間的距離，此次比賽特地將現場啦啦隊列入評分項目，而且占了總分的30％，比重很高，希望親友共同製作道具、服裝等，到現場為長輩加油也加分。
(中時)
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