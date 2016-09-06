IS威脅恐攻澳洲 雪梨歌劇院成目標

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IS透過旗下雜誌威脅，將對澳洲發動恐怖攻擊，而雪梨歌劇院等著名地標與人潮聚集區，都可能是攻擊目標。圖為一名男子在雪梨歌劇院前方彈奏吉他的資料照。（圖/美聯社）

土耳其聲稱，已將伊斯蘭國（Islamic State，IS）極端分子徹底逐出與敘利亞邊界。就在美國等聯軍加強火力，空襲助陣土耳其，跨境猛轟敘利亞IS，並屢傳捷報之際，IS發出新恐攻威脅，透過旗下雜誌，指明可能在雪梨歌劇院、邦迪（Bondi）海灘、雪梨板球場（Sydney Cricket Ground），還有墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）等人潮匯集處發動攻擊。

令人毛骨悚然的訊息寫道：「點燃他們腳下的土地，以恐怖燒焦他們…在布藍茲維（Brunswick）、布羅德梅多斯（Broadmeadows），班克斯顿（Bankstown）與邦迪的街上殺了他們。」

「在雪梨板球場、墨爾本板球場，還有歌劇院，甚至他們的後院殺了他們。」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，IS周二在反恐專家參閱的線上雜誌《魯米耶》（Rumiyah）上，宣布了澳籍墨爾本聖戰戰士拉德（Ezzit Raad）的死訊，描述榴霰彈如何將他開膛破肚，並呼籲對澳洲異教徒發動恐怖攻擊。

最新一期的雜誌中除了讚頌拉德外，還刊出前墨爾本公民兼自殺炸彈客達赫曼（Adam Dahman）的照片。

而不到一個星期前，身為IS高級成員的發言人阿德納尼（Abu Muhammad al-Adnani）才傳出在空襲中喪生。

澳大利亞司法部長基南（Michael Keenan）說，IS在面臨節節敗退，喪失大片據地，外國戰士又日益減少的狀況下，透過新雜誌，迫不及待地試圖吸引更多支持者。他指出，IS在伊拉克已喪失近半據地，而在敘利亞也失去多達20％佔領地。

賽德情報集團（SITE Intelligence Group）負責人卡姿（Rita Katz）指出，對IS來說，這份新雜誌顯然很重要，因為如今它以7種語言發行。

(中時電子報)