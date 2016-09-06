打翻醋罈子 男通緝犯開槍示威遭逮

警方逮捕李姓通緝犯，訊後移送法辦。(翻攝畫面)

李男及其黨羽火力強大，遭警方查獲。(翻攝畫面)

44歲李姓通緝犯擁槍自重，他疑因不滿女友提分手，得知江姓男子幫女友搬家，醋勁大發，上月7日與張姓友人到江男住家，連開6槍示威隨即逃逸，湖內警分局今(6)日循線逮捕李男及其黨羽共4人，查扣改造手槍7支、子彈64顆，制式霰彈長槍1支、霰彈5顆，以及毒品安非他命50.82公克。

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(中時)